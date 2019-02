Prozess im Juni Harvey Weinstein will eine Anwältin einstellen

Strategie-Wechsel: Der ehemalige Star-Produzent Harvey Weinstein (66, "Der Herr der Ringe", "Sin City", "Scream" etc.) will unbedingt eine Frau als Verteidigung an seiner Seite haben. Doch bis dato ist die Suche erfolglos, wie die New York Post" weiter meldet. Weinsteins Sprecherin Juda Engelmayer behauptete zwar, dass er mehrere Anwältinnen bereits engagieren konnte, doch er sucht weitere.