München – Sein guter Instinkt hat ein Menschenleben gerettet. "Ich hatte so ein Gefühl und bin deshalb langsamer in den U-Bahnhof eingefahren", berichtet U-Bahn-Fahrer Thomas W. (47) vor Gericht. Statt 65 Stundenkilometer fuhr er die U1 am 26. April des vergangenen Jahres gegen 20:45 Uhr mit knapp 50 in die Station am Westfriedhof.