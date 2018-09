Prozess beginnt Verkohlte Frauenleiche vom Feringasee: War es Mord?

Der heiße Flirt zwischen den beiden lief schon seit mehreren Monaten. Tausende Chat-Nachrichten wechselten hin und her, ein paarmal reiste er zu ihr nach Prag, sie trafen sich in Nürnberg, dann kam sie für ein verlängertes Wochenende zu ihm nach München. Dass er schon in einer Beziehung lebte, davon wusste sie allem Anschein nach nichts.

Der Beginn der Tragödie setzte mit einem Anruf von Beatrice F. ein, als ihr Lebensgefährte mit seiner Geliebten in einem Restaurant beim Abendessen saß. Sie selbst war den späteren Ermittlungen zufolge um diese Uhrzeit von einer Geschäftsreise nach Hause zurückgekehrt – und auf die Utensilien der weiblichen Besucherin gestoßen?

So kam es zu der Tat

Was Beatrice F. ihrem Lebensgefährten bei diesem Telefonat ins Ohr flüsterte, weiß nur er selbst. Aber er hatte es plötzlich furchtbar eilig, wollte nur noch heim – und das allein. Margarete R., die sich nicht abschütteln ließ, stand schließlich vor dem Haus, klingelte und rief ihn wiederholt und vergeblich auf dem Handy an. Bei der Polizei sagte sie später aus, dass eine Frau geschrien habe und ein dumpfer Aufprall zu hören gewesen sei. Sie habe dann das Weite gesucht.

Eine Stunde später traf sie sich trotzdem wieder mit Konstantin V., verlangte Erklärungen für sein bizarres Verhalten, ließ sich mit Märchengeschichten erneut "einlullen" und verbrachte die Nacht bei ihm im Haus. Den Ermittlungen zufolge dürfte in dieser Nacht die Leiche von Beatrice F. im Keller des Haues gelegen haben, eingepackt in Plastikfolie. Zwei Tage später wurde sie völlig verbrannt am Rand des Feringasees gefunden.