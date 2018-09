Oberlandesgericht Agentin verklagt Opernsängerin Anja Kampe

Sie kündigte den Management-Vertrag im Mai 2017 außerordentlich. Doch die Agentin wollte sich nicht so einfach abspeisen lassen, sie fühlte sich um 21 500 Euro vertraglich vorgesehene Provisionen gebracht. Außerdem fehle es am Kündigungsgrund. Einigungsversuche scheiterten, also traf man sich vor Gericht wieder. Das Landgericht gab der Agentin teilweise recht.