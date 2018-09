Zum betrügerischen Zweck wurden dann Frauen mit altmodisch klingenden Vornamen vom sogenannten Keiler aus einem Call Center in der Türkei heraus angerufen. Die Nummer im Display endete auf 110, damit die Opfer glaubten, dass sie tatsächlich von der örtlichen Polizei angerufen werden. Die Frauen wurden gewarnt, dass ihr Geld auf der Bank nicht mehr sicher sei und dazu gebracht, hohe Beträge abzuheben und der Polizei zu übergeben. Ein "Polizist" holte das Geld dann ab. Nach einem Rechtsgespräch deutet sich am Dienstag an, dass einige der Angeklagten gestehen werden. Die Strafkammer hat sechs weitere Verhandlungstage terminiert. Ein Urteil soll am 10. Oktober verkündet werden.