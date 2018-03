Prozess am Landgericht Brandstiftung! Vier Alkoholiker – fünf Brände

Außerdem wurden im Januar in der Wohnung von Günter B. Klopapier-Rollen angezündet. Die Angeklagte soll sich zum Tatzeitpunkt in dieser Wohnung aufgehalten haben. Im Juni 2017 kam es dann zum letzten Brand. Eine Leinwand im Keller wurde angezündet. Gülay Ö. entdeckte gemeinsam mit Günter B. – ebenfalls Alkoholiker – den Brand.

Die Nachbarschaft hat einen Hang zum Alkoholismus

Bei den Vernehmungen auf dem Polizeirevier habe die Angeklagte widersprüchliche Angaben gemacht. Auch wurde nach dem Brand ihres Teppichs ein Alkoholtest gemacht mit dem Ergebnis von 3,4 Promille. "Ich war leicht angetrunken", so die Münchnerin. Aus diesem Grund ergab sich für die Polizei der dringende Tatverdacht gegen die gebürtige Türkin, dass sie die Brandstifterin ist.

Dienstag vor Gericht kann sich die Angeklagte nicht mal mehr an die damals gemachten Aussagen bei der Polizei erinnern.

Dafür rückt die Nachbarschaft weiter in das Interesse des Richters und der Verteidiger. Günter B. etwa wohnte über der Angeklagten. Bei ihm brannte das Klopapier und er war es auch, mit dem Gülay Ö. den Brand der Leinwand im Keller entdeckt haben will. Außerdem stieg er in der Vergangenheit in die Wohnung von Gülay Ö. ein und kam dafür kurze Zeit in Haft. Er nannte sie immer wieder "Balanstraßen-Schlampe".

Ein weiterer Nachbar soll die Münchnerin in der Vergangenheit sexuell belästigt haben und ihr mit den Worten "Du wirst schon sehen!" gedroht haben. Auch er ist Alkoholiker. Immer wieder Thema in der Verhandlung: ein dritter Nachbar, Walter H. Wieder ein Alkoholiker und noch dazu dement. Ihm habe die Arbeitslose oft geholfen, wenn er gestürzt war.

Die Nachbarschaft wird an den nächsten Verhandlungsterminen aussagen.

