Prozess am Landgericht 14-Jährigen vergewaltigt? Arzt bestreitet Vorwürfe

In der Nacht soll sich Roland S. dort in seinem Flugzeug an Max D. vergangen haben. Am Mittwoch wurde der Prozess gegen den 65-jährigen Mediziner vor der Jugendkammer des Landgerichts eröffnet. Zu Prozessbeginn wies Roland S. die Vorwürfe vehement von sich – und legte unter anderem das Foto von Max D. vor, das er am Morgen nach der vermeintlichen Tat selbst geschossen hat: "Sehen Sie doch selbst. Die Stimmung war super."