Prozess am Amtsgericht Tatmotiv Katzenliebe: Betrügerin kommt mit Bewährung davon

Die 34-Jährige hatte zugegeben, dass sie zwischen dem 17. März 2016 und dem 2. März 2017 in sieben Fällen unter Verwendung von ihr selbst erstellter E-Mail-Adressen sowie Namen und Anschriften ihr bekannter Personen bei diversen Online-Händlern hauptsächlich Katzenfutter und Katzenstreu, sowie teilweise Lebensmittel, Haushaltsgeräte und einen Fotoduschvorhang mit Katzenmotiv bestellt hat. Bei allen Bestellungen (Gesamtwert 1.501,84 Euro) gab die Verurteilte als Lieferanschrift jeweils Phantasienamen immer unter der Adresse ihrer Mutter in Unterhaching an. Die überschuldete Verurteilte war dabei weder zahlungsfähig noch zahlungswillig.