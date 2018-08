Nach der Machtergreifung 1933 wurde auf der Ostseite der Halle eine Tafel mit den Namen der so genannten Blutzeugen angebracht, die von einer Ehrenwache der SS geehrt wurde. Jeder Passant, der an dieser Tafel vorbeikam, war verpflichtet, diese mit dem Hitlergruß zu ehren. Wer das jedoch nicht wollte, mied die Residenzstraße an dieser Stelle und bog durch die kleine Viscardigasse ab – deswegen wurde sie damals und auch heute noch als "Drückebergergasse" bezeichnet.