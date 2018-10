Provinzposse um Wahlplakate Der Altinger legt Widerspruch ein

Zwar stand der Bauzaun mit den Wahlplakaten wohl auf privatem Grund, dies sei aber unerheblich: "Wenn die Werbung aus dem Grundstück in den öffentlichen Raum hinein wirkt, fällt sie damit auch unter die Sicherheitsverordnung", so Ordnungsamts-Chef Fritz van Bracht. Und das sei im Fall von Altinger eindeutig so gewesen.