Protest in Oberföhring Klage: Stört diese Werbetafel wirklich?

Oberföhring - Der Aktivist von "Wildfleck" setzt alle Hebel in Bewegung, damit die Werbetafel im Landschaftsschutzgebiet Isarauen wieder entfernt wird. Die Tafel hängt am Oberföhringer Wehr, was der Mann so nicht hinnehmen will, denn Werbetafeln in Landschaftsschutzgebieten seien verboten.