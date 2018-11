Trudering - Die Bürgerinitiative Fauststraße 90 (BI) kämpft noch immer gegen die Bebauung des ehemaligen Sportareals der "Neuen Heimat" aus dem Jahr 1971, das später vom Isar-Gymnasium gekauft und 2012 an die MP München Projekt GmbH & Co KG veräußert wurde. Auf der Bürgerversammlung am Donnerstag beschlossen die Truderinger wieder eine Reihe von Anträgen, welche die Planung verhindern sollen. Neue Argumente brachte die BI nicht vor.