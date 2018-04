München - Die Bürgerinitiative Pro Isar will gegen den Müll und Lärm an der Isar vorgesehen – mit einer Demo am Marienplatz wollten sie auf die Isar-Saubären aufmerksam machen. Start der Demo war um 15 Uhr, doch das Interesse hielt sich sichtlich in Grenzen. Der AZ-Reporterin vor Ort zufolge haben höchstens 20 Personen an der Demonstration teilgenommen.