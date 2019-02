Die Protestwelle ist global: Eine erste große Demonstration für den Klimaschutz war bereits am 2. Dezember in Brüssel organisiert worden. Seit mehreren Wochen gibt es auch in Deutschland Proteste von Schülern und Studenten, die dafür zum Teil sogar den Unterricht und Vorlesungen schwänzen. Sie sind Teil der internationalen Initiative "Fridays For Future" (Freitage für die Zukunft).