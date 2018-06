Prost! So schmeckt Russland: Drei klassische Cocktails für die WM-Party

Oscar-Gewinner Jeff Bridges (68) machte diesen Cocktail salonfähig. Es ist das Lieblingsgetränk seiner Figur Dude im Kultfilm "The Big Lebowski" (1998). Für die Zubereitung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Üblich ist es, den Wodka und den Kaffeelikör in das Cocktailglas oder den Tumbler mit den Eiswürfeln zu füllen und zu verrühren. Die Sahne leicht anschlagen, so dass sie noch nicht steif, sondern dickflüssig ist. Vorsicht beim Zugeben, so dass zwei Schichten entstehen und sich diese nicht vermischen. Wahlweise die Sahneschicht mit Kaffeebohnen garnieren.

Cosmopolitan

Zutaten (zum Beispiel): 4 cl Wodka, 4 cl Cranberrysaft, 1,5 cl Cointreau, 1 cl Zitronensaft, 1 cl Limettensaft, Eiswürfel, evtl. 1 Limettenscheibe oder 1 frische Cranberry zum Garnieren

Ein Klassiker für alle Ladys - und bestens bekannt bei allen "Sex and the City"-Fans. Der "Cosmo" wird ganz einfach zubereitet: Die Zutaten in einen Shaker geben, diesen gut verschließen und circa 20 Sekunden schütteln. Den Inhalt durch ein Sieb in ein Glas - am besten ein schickes Martiniglas - gießen und servieren. Wer Lust hat, kann den Drink mit einer Limettenscheibe oder frischen Cranberrys garnieren.