ProSieben versus ARD "Free ESC" oder "Deutsches Finale": Welche Show überzeugte?

Zwei Sender, zwei Shows, viele Meinungen. Am Samstagabend flackerten in der ARD und auf ProSieben zeitgleich der "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale live aus der Elbphilharmonie" sowie der "Free European Song Contest" ("Free ESC") über die Mattscheiben. Welche der beiden Shows kam beim Fernsehpublikum besser an? Und wie waren die allgemeinen Reaktionen?