ProSieben strahlt den Reboot aus "Will & Grace": Ab Mai im deutschen Free-TV

US-Fans von "Will & Grace" dürfen sich bereits seit September über 16 neue Folgen der kultigen Sitcom freuen. In Deutschland ist es ab dem 9. Mai soweit: Dann wird ProSieben den Reboot um 21:15 Uhr in Doppelfolgen ausstrahlen, wie der Sender bekanntgab. Zum ersten Ausstrahlungstermin gibt es sogar vier neue Folgen auf einmal.