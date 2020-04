Richtiger Name: Wie heißt Janine Pink wirklich?

Viele Fans fragen sich, was Janine Pink vor ihrer TV-Karriere gemacht hat. Die Soap-Darstellerin, die mit bürgerlichen Namen Janine Meißner heißt, wurde am 8. April 1987 in Leipzig geboren. Nach ihrem Schulabschluss machte sie eine Ausbildung zur Kosmetikerin. Schon damals waren Beauty-Themen in ihrem Leben wegweisend.