Promis und der grüne Drache Neu-Papa Peter Maffay feiert Tabaluga-Premiere in München

Seine erst drei Wochen alte Tochter hat dem Sänger Peter Maffay (69) schon einiges beigebracht. "Das Erste ist, dass die Uhren anders ticken", sagte er am Sonntagabend bei der Premiere des "Tabaluga"-Films in München auf die Frage, was er von seinem Baby schon gelernt habe. "Es geht jetzt nicht mehr um uns."