Die Frage des Abends war, in welcher Stadt am heftigsten gefeiert wird. Für Elyas M'Barek gibt es dafür nur eine Antwort, wie er gegenüber "B.Z." enthüllte: "Ohne meine Heimatstadt verraten zu wollen, weil ich München sehr schätze, mit Berlin kann man sich nicht anlegen. Berlin ist der Endgegner, was das Nachtleben angeht."