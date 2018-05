Prominenter Neuzugang "In aller Freundschaft": Diese Rolle übernimmt Isabel Varell

Isabel Varell (56, "Kann denn Liebe Sünde sein?") ist schon ab kommenden Dienstag in der Serie "In aller Freundschaft" (Das Erste, 21 Uhr) zu sehen. Sie spielt demnach die Figur der Linda Schneider, die Mutter von der Krankenschwester Miriam, die unangekündigt in der Sachsenklinik auftaucht, um sich ambulant ihre Krampfadern ziehen zu lassen, wie es vom Sender heißt: "Die sehr kommunikative Frau wird von Maria Weber behandelt, der durch den Redefluss von Linda schnell der Kopf schwirrt. Maria verwechselt deshalb im Eifer des Tagesgeschäfts die Patientinnen 'Schneider' und 'Schreiner', weshalb es zu einer lebensbedrohlichen Medikamentenverwechslung kommt."