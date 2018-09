Prominenter Aufruf Rihanna bittet Angela Merkel auf Twitter um Hilfe

In ihrem Tweet wendet sie sich mit einem "Helloo" an "Minister Müller" und "Chancellor Merkel". Sie sei begeistert, dass Deutschland Bildung zur Priorität mache. Doch: Die Bundesregierung könnte ihren finanziellen Beitrag für das Programm der Organisation "Global Partnership for Education" erhöhen. Mit einem "Danke!" endet die Sängerin den Tweet. Rihanna ist Botschafterin der Organisation, die sich in 87 Ländern weltweit für Schulbildung einsetzt. Anlass zu dem Twitter-Aufruf war ein im britischen "Guardian" veröffentlichter Beitrag der Sängerin, indem sie sich für die Bildungsinvestitionen ausspricht.