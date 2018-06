Brasilianisches Model Izabel Goulart freut sich für die "falsche" Mannschaft

Das brasilianische Model Izabel Goulart zeigt sich auf Instagram im totalen Fan-Wahnsinn. Mit brasilianischem Trikot und Fähnchen steht sie vor dem Fernseher und schreibt: "Sending all my support to the boys in Russia." Damit will sie natürlich ihre Heimat unterstützen. Das pikante an der Sache ist, dass ihr Freund Teil der deutschen Nationalmannschaft ist - der zweite Torwart Kevin Trapp.