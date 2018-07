Promi Shopping Queen, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF, Kubanisch für Fortgeschrittene, Tragikomödie

In der kleinen kubanischen Pension "Esperanza" checken nach und nach fünf deutsche Gäste ein. Der Weinhändler Richard (Peter Sattmann) hat seine Frau Ines (Jutta Speidel) nach Kuba gelotst, um ihr über den Verlust des einzigen Sohnes hinwegzuhelfen. Margot (Gaby Dohm), frisch pensionierte Schuldirektorin, hofft auf eine heimliche Übernahme der Dorfschule, während Kosmetikerin Rena (Saskia Vester) ihre Chancen in der Männerwelt erhöhen will, indem sie per Augen-OP ihre Brille überflüssig macht. Unglücklicherweise verliebt sie sich in Georg (Uwe Ochsenknecht), den Arzt, der auf Kuba seinen familiären Wurzeln nachspüren will.