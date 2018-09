Im Blitzlichtgewitter an diesem Abend stand vor allem Lilly Becker. Seit dem Bekanntwerden des Ehe-Aus von Boris Becker hatte sie sich rar auf dem Society-Parkett gemacht. Kommt sie oder kommt sie nicht, das war nach den Schlagzeilen der letzten Zeit um die Beckers die große Frage an diesem Abend. Doch kurz vor Beginn der Aufführung stand Lilly tatsächlich auf dem blauen Teppich und strahlte an der Seite ihrer Freundin Shermine Sharivar in die Kameras. Und das in einem Dress in Signalfarbe: einem sexy Kleid von "Roland Mouret": "Es geht mir gut, ich bin am Leben. Und das Leben geht weiter"- mit diesem Worten beantworte Lilly Becker die Frage nach ihrem derzeitigen Befinden.