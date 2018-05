Schauspielerin Michaela May (66, Ex-"Polizeiruf 110"-Kommissarin) ist einer der prominenten Gäste in der TV-Sendung "Gesundheit! Die Show", die der Bayerische Rundfunk am heutigen Dienstag (8. Mai) im Rahmen des Gesundheitstages ab 20:15 Uhr ausstrahlt. In der informativen Show, die von Caro Matzko ("Ringlstetter", BR) und Fero Andersen ("Gesundheits-Check", das Erste) moderiert wird, erfahren die Zuschauer zum Beispiel, welche Fitnesstypen es gibt und wie man alle möglichen Haushaltsgegenstände fürs Training nutzen kann. Und lustig wird's auch, dank einiger Comedy-Einlagen und Straßenumfragen...