Haben Sie dennoch einen Tipp gegen den Schweinehund?

Wasmeier: Wenn man bei null anfängt, ist es in den ersten 14 Tagen am härtesten, den inneren Schweinehund zu überwinden. Dann kommt man in eine Phase, in der man es durch die Routine auf einmal gar nicht mehr als so schwer empfindet. Irgendwann bekommt man dann auch eine Leistungsbestätigung. Und dann ist man eigentlich genau da, wo man hinkommen sollte, nämlich dass man öfter und regelmäßig etwas macht - es muss auch nicht immer viel sein.

Was sind typische Amateur-Fehler?

Wasmeier: Es hilft nichts, wenn du zwei Tage in der Woche Vollgas gibst und du dann drei Tage Erholung brauchst. Es ist besser, du machst an fünf Tagen etwas, und da dann dafür nur die Hälfte und das auch so, dass du dich danach noch wohlfühlst. Denn wer sich überpowert und das zum Beispiel auch spätnachmittags oder in den Abend hinein macht, der wird schlecht Schlaf finden. Außerdem regeneriert man sich gar nicht mehr für den nächsten Tag. Abends sollte man sich nicht auspowern. In deinem eigenen 60/70-Prozent-Level kannst du dich natürlich schon bewegen, am besten so, dass du dich noch unterhalten kannst. Wenn das möglich ist, bist du auf dem richtigen Niveau. Kontinuität ist das Wichtige.

Die Ernährung spielt sicher auch eine große Rolle. Wie halten Sie es da?

Wasmeier: Ich bin für die gesunde Mischkost. Aber man sollte nur so viel essen, wie man sich auch bewegt. Als ich noch Leistungssportler war, hat uns ein Ernährungswissenschaftler mal erklärt, dass ein Mensch, der vor allem im Büro sitzt, sich mit dem Auto hin und her bewegt und körperlich auch sonst nichts tut, seinen Kalorienbedarf für einen Tag mit einem einzigen Burger abdeckt. Dagegen dürfte ein Leistungssportler 28 Burger essen. Das würde ich zwar nicht wollen, aber an dem Beispiel sieht man, dass die Bewegung bestimmt, wie viel du essen kannst. Mit ausreichend Bewegung kann man sich auch die eine oder andere Kalorienbombe mal leisten.

Apropos, was ist Ihre Lieblingssüßigkeit?

Wasmeier: Ich bin ein leidenschaftlicher Mehlspeisenesser: Kaiserschmarrn, Germknödel,...