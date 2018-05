Promi-Bild des Tages Zombie-Alarm bei "The Big Bang Theory"

Das behält die 32-Jährige für sich. Zu ihrem Schnappschuss schreibt sie lediglich: "Alles was ich sagen kann, ist: Ich war soooo froh, nicht so lange im Make-up sitzen zu müssen wie meine Co-Stars!" Ob es bei den Nerds tatsächlich zu einer Zombie-Attacke kommt, bleibt also offen. Fans in den USA müssen allerdings nicht mehr allzu lange auf die Auflösung warten. "Nur noch 2 neue Folgen von Staffel 11 fehlen", weiß Cuoco. In Deutschland werden die besagten Folgen wohl erst in zwei Monaten zu sehen sein.