Promi-Bild des Tages Wayne Carpendale ist erschöpft

Die kleine Familie ist frisch umgezogen. Unter dem Bild schreibt Carpendale, dass sie schon 150 Kartons geleert haben und ganze 50 Stück noch vor sich haben. Kein Wunder also, dass er so erschöpft war. Humorvoll fügte er das Hashtag "hinterhältig" hinzu und meinte damit bestimmt seine Frau, die ihn in dieser unvorteilhaften Pose ablichtete. Ihr gemeinsamer Sohn kam im Mai auf die Welt.