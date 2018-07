Promi-Bild des Tages Urlaubs-Selfie der Hollywood-Größen

Definitiv ein Selfie der Extra-Klasse: Madonna-Manager Guy Oseary (45) postete am Samstag ein kultverdächtiges Bild auf seinem Instagram-Profil. Darauf vereint sind unter anderem die Hollywood-Größen Matthew McConaughey (48), Chris Rock (53), Isla Fisher (42), Sacha Baron Cohen (46) und Sänger Bono (58). Auch Tribute von Panem-Star Woody Harrelson (57) und McConaugheys Ehefrau Camila Alves (36) grinsen in die Kamera. Die Künstler verbrachten gemeinsame Urlaubstage in Südfrankreich und fanden sich kurz vor der Abreise zu dem außergewöhnlichen Selfie zusammen.