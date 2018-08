Promi-Bild des Tages Topher Grace lobt Mila Kunis

Für die Serie "Die wilden Siebziger" stand Topher Grace (40) einst zusammen mit Mila Kunis (34) vor der Kamera. Jetzt freut er sich, seine einstige Kollegin, gute Freundin und Ehefrau von Kumpel Ashton Kutcher (40) auf der Leinwand bestaunen zu dürfen. In den USA ist ihr neuer Film "Bad Spies" bereits angelaufen, in Deutschland kommt der Streifen am 30. August in die Kinos. Die Actionkomödie lässt sich ihr ehemaliger Co-Star nicht entgehen.