Promi-Bild des Tages Til Schweiger grüßt vom Set

Schauspieler Til Schweiger (54, "Honig im Kopf") steht derzeit in Tschechien für ein neues Projekt vor der Kamera. Der 54-Jährige hat ein Foto von den Dreharbeiten auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentlicht, das ihn in historischem Gewand samt Schnauzer und Kinnbart im Gesicht am Set zeigt. Neben ihm grinst kein Geringerer als Oscar-Gewinner Michael Caine (85, "The Dark Knight") in die Kamera.