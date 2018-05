Promi-Bild des Tages Taylor Swifts Promi-Fans

Popstar Taylor Swift (28, "Look What You Made Me Do") befindet sich seit Anfang Mai auf großer Stadion-Tour. Bei ihrem zweiten Konzert im kalifornischen Pasadena hatte sie nicht nur Verstärkung auf der Bühne in Form von ihrer besten Freundin Selena Gomez (25, "Wolves"), sondern auch prominente Fans im Publikum. Model Amber Rose (34) veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein Selfie, dass sie Backstage mit Swift und zwei weiteren Promi-Damen zeigt: Hollywood-Star Julia Roberts (50, "Pretty Woman") und Schauspielerin Rebel Wilson (38, "Pitch Perfect").