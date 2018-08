Promi-Bild des Tages Taylor Swift rockt mit Bryan Adams

Auf Instagram postete Swift ein Selfie mit dem Sänger und erklärte in weiteren Posts mit Videos des Duetts, dass sie bis kurz vor der Show nicht einmal gewusst habe, dass der Rockmusiker in der Stadt sei. "Ich fragte ihn in allerletzter Minute, ob er zum Singen vorbeikommen möchte", schrieb Swift begeistert. Adams selbst freute sich ebenfalls via Instagram über seinen spontanen Auftritt: "Habe heute mit der hinreißenden Taylor Swift in Toronto gesungen... was für ein Vergnügen! Danke, Taylor!"