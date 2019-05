Promi-Bild des Tages Sonnenanbeter Nico Rosberg

Da muss man schon zweimal hinschauen, um hier den ehemaligen Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (33) zu erkennen. Gerade so ragt der Kopf des 33-Jährigen hinter dem Solarpanel einer 3.500 qm großen Photovoltaikanlage in Lüdenscheid heraus. 1.100 MWh pro Jahr liefert die am Mittwoch in Betrieb genommene, erste CO2-neutrale Fabrik der Zukunft der ABB Tochter Busch-Jaeger.