Promi-Bild des Tages So klein und süß war Kaia Gerber mal

"Von dem hier, zu DIESEM hier in einem Augenblinzeln", schrieb Crawford dazu. "Ich bin so stolz auf die junge Frau, die du geworden bist! Alles Gute für das anstehende Jahr!" Viele Modelkolleginnen ließen es sich nicht nehmen, Kaia ebenfalls zu gratulieren. In den Kommentaren finden sich so auch Glückwünsche von Ikonen wie Elle Macpherson (55), Tatjana Patitz (53) und Helena Christensen (50).