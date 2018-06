Promi-Bild des Tages "Scrubs" trifft Aerosmith

"Die letzten Handgriffe vor der Summer Stage Show", kommentiert Braff seinen kleinen Ausflug ins Beauty-Business. Die Fans des Schauspielers fragen zurecht, wie es zu diesem Schnappschuss kommen konnte: "Warum? Was ist da los? Wieso? Weshalb?", kommentiert ein User, während ein anderer scherzt: "Was für ein Glückpilz. Dass ihm die Haare mal von so einer berühmten Person gemacht werden". Das Foto wurde von Steven Tyler übrigens nicht geteilt - wieso nur?