Promi-Bild des Tages Schöneberger und McDreamy

Wer sich fragt, wo Barbara Schöneberger (44) seit ihrer Moderation der "GQ"-Awards am 8. November abgeblieben ist, hat jetzt die Antwort. Die Blondine ist gemeinsam mit dem ehemaligen "Grey's Anatomy"-Star Patrick "McDreamy" Dempsey (52) gen Sonnenuntergang aufgebrochen - zumindest in ihrer Fantasie. "Ich hab' ihm versprochen mit ihm nach LA durchzubrennen", schrieb Schöneberger zu einem Backstage-Foto mit dem "GQ"-Preisträger, auf dem sie sich verträumt an ihn schmiegt.