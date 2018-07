Promi-Bild des Tages Samu Haber und The BossHoss vereint

Was haben Samu Haber (42, "Hollywood Hills") und The BossHoss ("Don't Gimme That") gemeinsam? Alle drei sind erfolgreiche Musiker und waren bereits Coaches bei der Casting-Show "The Voice of Germany". Doch obwohl sie lediglich in der dritten Staffel der Show gemeinsam auf den roten Stühlen saßen, scheint eine tiefe Freundschaft zwischen dem Finnen und Alec Völkel (46) und Sascha Vollmer (46) entstanden zu sein. Denn während des Formel-1-Rennens am Sonntag in Spielberg, Österreich, bekam der Frontmann von Sunrise Avenue Besuch, über den er sich ganz besonders freute.