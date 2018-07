Promi-Bild des Tages Russell Brand mag keine Pferde

Ansonsten scheint es Brand ziemlich gut zu gehen. Vor kurzem hat er mit seiner Frau Laura Gallacher sein zweites Kind bekommen. Auch seiner Mutter, die vor einigen Monaten in einem schweren Autounfall verwickelt war, soll es bereits besser gehen. Außerdem ist seine Rolle in dem neuen Film "Four Kids and It" mit Schauspiel-Kollegin Paula Patton (42, "Mission: Impossible - Phantom Protokoll") bestätigt.