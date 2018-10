Promi-Bild des Tages Rückblick in die Vergangenheit

Schauspiel-Legende Sir Ian McKellen (79, "Mr. Holmes") nutzte den sogenannten "Throwback Thursday", um sich auf Instagram an die Anfänge seiner Karriere zu erinnern. 1981 verkörperte er ein Jahr lang Amadeus Mozart im Stück "Amadeus" am Broadway. Für seine herausragende Darstellung erhielt er damals in der Kategorie "Outstanding Actor in a Play" eine seiner mittlerweile zahlreichen Auszeichnungen.