Promi-Bild des Tages Rita Ora im coolen Weihnachtskostüm

Idris Elba (46, "Der Dunkle Turm") und Rita Ora (28, "Let You Love Me") verzaubern zu Weihnachten als Gangster-Weihnachtsmänner - und zwar für den guten Zweck! Auf Instagram teilte die Sängerin ein Foto von sich und dem Schauspieler in Weihnachtsmann-Kluft. Während Rita einen dicken Bauch umgeschnallt hat und eine coole 90er-Jahre-Sonnenbrille trägt, wählte Idris den klassischen Look mit Bart und Lesebrille.