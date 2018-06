Promi-Bild des Tages Ricky Gervais feuert Island an

Ob das Wikinger-Ritual von Ricky Gervais den Underdog zusätzlich angespornt hat? Die Isländer trotzten Vize-Weltmeister Argentinien mit Stürmerstar Lionel Messi (30) ein 1:1-Unentschieden ab. In der 19. Minute brachte Sergio Agüero den Favoriten in Führung, doch dem Isländer Alfred Finnbogason gelang bereits in der 23. Minute der Ausgleich. Durch seinen verschossenen Elfmeter vergab ausgerechnet Messi den Sieg für sein Team und Ricky Gervais und Island konnten jubeln.