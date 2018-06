Promi-Bild des Tages Prinz William in Jerusalem

Es ist eine denkwürdige Reise für Prinz William (36). Er ist als erster britischer Royal offiziell nach Israel und Palästina gereist. Ein besonders eindrucksvoller Moment wurde dabei in Jerusalem mit der Kamera eingefangen: Der Herzog von Cambridge steht an der Klagemauer - eine Hand an der Mauer, die Augen geschlossen - wie auf dem Instagram-Account des Kensington Palastes zu sehen ist.