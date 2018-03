Promi-Bild des Tages Pinks Tochter übt sich als Friseurin

Ob Pinks (38, "What About Us") Ehemann Carey Hart (42) wusste, was er tut, als er seiner Tochter Willow (6) den Rasierapparat in die Hand gab? Auf einem Foto, das der Motocrossfahrer nun auf Instagram teilte, sieht er jedenfalls nicht sehr glücklich mit seiner neuen Frisur aus... "Das kommt dabei heraus, wenn du deine Tochter um einen Fade-Schnitt bittest", kommentiert er das Bild.