Promi-Bild des Tages Pietro Lombardi: Throwback mit Dieter

Pietro Lombardi (26) schwelgt in Erinnerungen. Der Sänger postete ein Throwback-Foto von sich und Pop-Titan Dieter Bohlen (64) aus dem Jahr 2011 - dem Jahr, in dem er als Sieger der 8. Staffel "Deutschland sucht den Superstar" hervorging. Darauf zu sehen: ein deutlich jünger wirkender Pietro mit Chef-Juror Dieter, die beide in die Kamera grinsen.