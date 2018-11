Promi-Bild des Tages Nina Dobrevs TV-Comeback

Schauspielerin Nina Dobrev (29, "Vampire Diaries") kehrt auf die TV-Bildschirme zurück. Via Instagram ließ sie ihre Fans wissen, dass ihre neue Serie "Fam" am 10. Januar 2019 beim US-Sender CBS Premiere feiern wird. Zu den freudigen Neuigkeiten veröffentlichte sie auf ihrem Instagram-Account ein lustiges Foto mit Co-Star Tone Bell (35), der in der Sitcom ihren Verlobten spielt. Dobrev steckt ihm auf dem Bild frech einen Zeigefinger in die Nase.