Promi-Bild des Tages Nina Dobrev im Football-Fieber

Football-Fans auf der ganzen Welt freuen sich, dass wieder gespielt wird! Beim ersten Spieltag der Regular Season der National Football League (NFL) fieberte auch Schauspielerin Nina Dobrev (29, "Vampire Diaries") mit. Sie feuerte gemeinsam mit "Gossip Girl"-Star Jessica Szohr (33) die Green Bay Packers an. Dobrev und ihre Freundinnen sahen sich das Spiel in einem Sport-Café an und trugen dabei sogar Jacken der Mannschaft, wie auf einem Schnappschuss bei Instagram zu sehen ist.