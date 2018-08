Promi-Bild des Tages Nicole Kidman: Reunion beim Konzert

Sänger Keith Urban (50) hatte bei seinem Konzert in Nashville am Freitagabend Besuch aus Hollywood. Nicht nur seine Frau Nicole Kidman (51, "The Others") jubelte dem Country-Star während seiner Show zu, auch Schauspielerin Reese Witherspoon (42, "Wasser für die Elefanten") war nach Tennessee gereist. In einem Schnappschuss aus dem Backstage-Bereich, den Urban auf seinem Instagram-Account postete, grinsen die drei nach dem Konzert fröhlich in die Kamera.