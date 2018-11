Promi-Bild des Tages Nick Jonas feiert Thanksgiving in Indien

Kurz vor der bevorstehenden Hochzeit verbringen Nick Jonas (26, "Right Now") und seine Verlobte Priyanka Chopra (36) die gemeinsamen Thanksgiving-Feiertage in Chopras Heimat Indien. Am Donnerstag postete das Paar ein Bild auf seinen Instagram-Kanälen, auf dem die beiden im Kreis von Chopras Familie an einer großen Tafel gemeinsam essen.